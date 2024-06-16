2024-06-16 16:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يشهد إقليم كردستان العراق، مفارقة استثنائية تتعلق بارتفاع الأسعار مع حلول عيد الأضحى، فبينما ترتفع أسعار الاغنام بشكل عام لاستخدامها كأضاحي، يبدو الأمر مختلفا في كردستان، والسبب يقف وراءه "فطور العيد".

وبينما ترتفع اسعار اللحوم عموما بسبب الاقبال على شرائها لطبخ الوجبات الاستثنائية في ايام العيد بسبب العزومات والولائم والزيارات المتبادلة بين الاقارب والاهل، الا ان الارتفاع بأسعار اللحوم البيضاء والدجاج في كردستان كان اعلى من الارتفاع المسجل في اللحوم الحمراء، فيما يرجع مراقبون ذلك الى نوعية "فطور العيد" في كردستان والذي يكون بغالبه أكلًا دسمًا من الدجاج واللحوم.

عضو اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية فرياد عثمان، استعرض اليوم الاحد (16 حزيران 2024)، أسباب زيادة أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء قبيل العيد.

وقال عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "مع كل مناسبة أو عيد نرى هنالك حالة إقبال كبير على شراء الدجاج واللحوم، لغرض استخدامه في المناسبات والزيارة وعمل الولائم".

وأضاف أن "طبيعة المجتمع الكردي هو أن يفطر صباح أول أيام العيد فطورا دسما يتضمنه اللحوم البيضاء والحمراء، لذلك نرى إقبالا كبيرا على الشراء".

وأشار إلى أنه "شكلنا لجانا للمراقبة، وأي من يحاول استغلال المواطن سيتعرض للعقوبة، ولكن الارتفاع في الأسعار والزيادة المحدودة هي بسبب زيادة الطلب".

وتشهد أسعار الدجاج في إقليم كردستان ارتفاعا بمعدل ألف 1500 دينار للكيلو اواحد، فيما تشهد أسعار اللحوم الحمراء زيادة بمعدل ألف دينار على الكيلو الواحد.