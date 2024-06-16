الأنواء تنوه لارتفاع بدرجات الحرارة يصل للخمسين مئوية ببعض مدن البلاد

2024-06-16 17:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدرت هيئة الأنواء الجوية، تنويها يخص حالة الطقس حتى الخميس المقبل، محذرة من أن درجات الحرارة ستصل للخمسين مئوية وتتجاوزها ببعض مدن البلاد.وقالت في تقرير جديد صدر اليوم وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "يستمر تأثر البلاد بآثار المنخفض الجوي القادم من جنوب شرق آسيا والذي يتسبب بارتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد، ويستمر ذلك لعدة أيام".وأضافت، أن "الارتفاع سيبدأ اعتباراً من يوم غد الاثنين الموافق 17 حزيران ولغاية العشرين منه ،ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة الى 50 درجة مئوية وما فوقها خصوصا في المناطق الجنوبية".