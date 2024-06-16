النقل تعلن إنجاز استعدادات التفويج العكسي لحجاج بيت الله الحرام

2024-06-16 17:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، إنجاز استعدادات التفويج العكسي لحجاج بيت الله الحرام، فيما بينت تفاصيل عن خطة عيد الاضحى المبارك.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، اعدت خطة متكاملة خاصة بأيام عيد الأضحى المبارك، بتوجيه مباشر من الوزير رزاق محيبس السعداوي".وأضافت، أن "الشركة شرعت في تنظيم حركة النقل خلال أيام عيد الأضحى والإيعاز إلى الكوادر الرقابية الميدانية التابعة للشركة بالاستنفار ومتابعة حركة سيارات الأجرة، لا سيما في المدن التي تضم المراقد الدينية المقدسة، حيث جرت تهيئة المرائب الموحدة لتيسير عملية نقل المواطن".وتابعت، أن "الشركة باشرت توزيع لجان ضبط أسعار النقل، كما ستكون هناك لجان لمنع النقل الجائر"، موضحة أن "هناك 29 خطاً استنفرت جهودها في بغداد، فضلا عن الخطوط العاملة في المحافظات، استنادا لتوجيهات وزير بضرورة الاهتمام بالنقل الجماعي".ونوهت، بأن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية هيّأت المستلزمات كافة من طواقم وطائرات واسعة البدن لنقل الحجاج إلى أرض الوطن، بعد انتهاء مراسيم الحج"، مشيرة الى أن "الناقل الوطني يستعد لنقل أكثر من 19 ألف حاج جواً إلى أرض الوطن. كما ان الشركة العامة للمسافرين والوفود خصصت أكثر من 24 باصاً لنقل الحجاج براً من المملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن، بالتنسيق مع القوات الأمنية والحشد الشعبي".وأكدت، أن "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية استنفرت جهودها ايضا لتهيئة المطارات وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، ضمن خطة شاملة تستهدف خدمة الحجاج والمسافرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك".