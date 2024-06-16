الانواء الجوية تنصح بالبقاء في المنازل ابتداء من الغد

2024-06-16 17:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نصحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، (16 حزيران 2024)، المواطنين بالبقاء في المنازل ابتداءً من يوم غد الإثنين بسبب موجة حارة تتجاوز فيها الحرارة نصف درجة الغليان ببعض المحافظات بينها بغداد.

وأشار تقرير للهيئة، تلقته "بغداد اليوم"، الى "ارتفاع في درجات الحرارة ستشهدها البلاد ابتداء من يوم غد الاثنين، ومن المتوقع ان تصل الى ٥٠ درجة مئوية ومافوقها خصوصا في المناطق الجنوبية".

وحذرت الأنواء الجوية "من التعرض المباشر لأشعة الشمس في مثل هكذا ارتفاع في درجات الحرارة والعمل تحتها لما يسببه من اغماء واعياء".

ونصحت أيضاً "بالمكوث في البيوت في أوقات الذروة والظهيرة".





