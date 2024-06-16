استنفار لمنع "النقل الجائر" للزائرين مع حلول عيد الأضحى

2024-06-16 17:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، (16 حزيران 2024)، عن استنفار جهودها لتنظيم حركة النقل الخاص خلال أيام عيد الأضحى، تزامنا مع استعداداتها لبدء التفويج العكسي للحجاج، جواً وبراً.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، اعدت خطة متكاملة خاصة بأيام عيد الأضحى المبارك".

وأضاف، أن "الشركة شرعت في تنظيم حركة النقل خلال أيام عيد الأضحى و الإيعاز إلى الكوادر الرقابية الميدانية التابعة للشركة بالاستنفار ومتابعة حركة سيارات الأجرة، لا سيما في المدن التي تضم المراقد الدينية المقدسة، حيث جرت تهيئة المرائب الموحدة لتيسير عملية نقل المواطنين".

وتابع البيان، أن "الشركة باشرت توزيع لجان ضبط أسعار النقل، كما ستكون هناك لجان لمنع النقل الجائر".

وفيما يخص عمل الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، فأوضح البيان، ان "هناك 29 خطاً استنفرت جهودها في بغداد، فضلا عن الخطوط العاملة في المحافظات، استنادا لتوجيهات وزير النقل بضرورة الاهتمام بالنقل الجماعي".

ونوه الى، ان "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية هيّأت المستلزمات كافة من طواقم وطائرات واسعة البدن لنقل الحجاج إلى أرض الوطن، بعد انتهاء مراسيم الحج".

واشار البيان الى ان "الناقل الوطني يستعد لنقل أكثر من 19 ألف حاج جواً إلى أرض الوطن كما ان الشركة العامة للمسافرين والوفود خصصت أكثر من 24 باصاً لنقل الحجاج براً من السعودية إلى أرض الوطن، بالتنسيق مع القوات الأمنية والحشد الشعبي".



