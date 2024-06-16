2024-06-16 17:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

تشهد شوارع محافظة كربلاء الان ازدحامات خانقة وفق ما تظهره التطبيقات الخاصة بتتبع حركة المرور.

وتشهد حركة المرور توقفا طويلا في شارع طويريج السايدين، وشارع كراج المحافظات ومجسر الحسن، وشارع ميثم التمار السايدين.

وطال الازدحام شارع الحسينية، وشارع باب بغداد وشارع احمد الوائلي، وشارع القبلة وفلكة زيد، وشارع المحافظ وشارع البوبيات.



وتشهد محافظة كربلاء هذه الازدحامات بفعل قدوم العراقيين من جميع المحافظات لاداء "زيارة عرفة".

اما غدا، فستنتقل هذه الازدحامات بشكل كبير وفي وقت مبكر من صباح غد الاثنين، الى مقبرة وادي السلام في النجف، وكذلك مقبرة كربلاء، حيث يعتاد العراقيون على زيارة القبور في اول ايام العيد.