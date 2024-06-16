أربيل.. انقاذ سائحة أسترالية علقت في منطقة وعرة

2024-06-16 18:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني في قضاء سوران ضمن محافظة أربيل، اليوم الأحد، (16 حزيران 2024)، إنقاذ سائحة أسترالية تقطعت بها السبل في منطقة جبلية وعرة.

وقالت في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "بلاغا ورد إلى المديرية في الساعة الواحدة وخمسين دقيقة مساء يفيد بأن مدنيا علِـق في منطقة جبلية وعرة ضمن منطقة (قي ماسا) في (ناوبردان) التابعة لقضاء جومان بمحافظة أربيل".

وأوضحت أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى المدني الذي تبين أنه سائحة أسترالية، وقدمت المساعدة لها قبل إخلائها إلى منطقة مأهولة".



