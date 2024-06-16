السوداني يستقبل فئة من طلبة السادس الابتدائي

2024-06-16 18:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (16 حزيران 2024)، عدداً من التلاميذ الأيتام المتفوّقين في الإمتحانات الوزارية للسادس الابتدائي، من الذين جرى شمول عوائلهم بالرعاية الاجتماعية.

وبارك السوداني خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يديم نعمة الأمن والاستقرار والرفاه على بلدنا، وعلى العالم العربي والإسلامي، وعلى أبناء غزّة الصامدة وهم يواجهون العدوان في أقسى الظروف".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، إلى أن "هذا التفوق المنجز يمثل مصدر فخر واعتزاز لأهالي التلاميذ، وللحكومة على حدّ سواء، وهو مورد اعتزاز ببناتنا وأبنائنا المتفوقين الذين، رغم الظرف الاجتماعي الصعب، أثبتوا عزيمتهم وإرادتهم على تحقيق النجاح، إلى جانب رعاية العائلة الممتدة لهم في تخطّي الصعوبات، معرباً عن تقديره دور الأسرة التعليمية في تنمية وتعزيز هذا الطموح الإيجابي المبهر، وجهود العوائل المشمولة بالحماية الاجتماعية".

وأوضح السوداني، أن "الحكومة وضعت العملية التربوية في مقدمة المستهدفات التنموية، ضارباً المثل بما يواجهه أبناء شعبنا الفلسطيني من صعوبات في سبيل استمرار الدراسة والعملية التعليمية، مؤكداً مضيّ الحكومة في بناء المدارس، وتوفير كل مستلزمات التعليم والبعثات خارج العراق، إذ جرى إقرار 5 آلاف بعثة في اختصاصات نوعية، من أجل بناء ملاك تعليمي رصين، ينمّي قدراتنا التعليمية، إضافة إلى تفعيل منحة الطلبة والتلاميذ المشمولين؛ من أجل تمكينهم وتغيير أحوالهم، وتوفير السلة الغذائية، وتقديم المشاريع والأراضي السكنية المخدومة لهم، وفق ما أقره القانون والدستور".