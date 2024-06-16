رئيس الوزراء: الحكومة وضعت العملية التربوية في مقدمة المستهدفات التنموية

2024-06-16 18:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن الحكومة وضعت العملية التربوية في مقدمة المستهدفات التنموية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل عدداً من التلاميذ الأيتام المتفوّقين في الامتحانات الوزارية للسادس الابتدائي، من الذين جرى شمول عوائلهم بالرعاية الاجتماعية".وأضاف البيان، أن" السوداني بارك حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يديم نعمة الأمن والاستقرار والرفاه على بلدنا، وعلى العالم العربي والإسلامي، وعلى أبناء غزّة الصامدة وهم يواجهون العدوان في أقسى الظروف".وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، إلى أن"هذا التفوق المنجز يمثل مصدر فخر واعتزاز لأهالي التلاميذ، وللحكومة على حدّ سواء، وهو مورد اعتزاز ببناتنا وأبنائنا المتفوقين الذين، رغم الظرف الاجتماعي الصعب، أثبتوا عزيمتهم وإرادتهم على تحقيق النجاح، إلى جانب رعاية العائلة الممتدة لهم في تخطّي الصعوبات، معرباً عن تقديره دور الأسرة التعليمية في تنمية وتعزيز هذا الطموح الإيجابي المبهر، وجهود العوائل المشمولة بالحماية الاجتماعية".وأوضح السوداني وفقا للبيان، أن "الحكومة وضعت العملية التربوية في مقدمة المستهدفات التنموية، ضارباً المثل بما يواجهه أبناء شعبنا الفلسطيني من صعوبات في سبيل استمرار الدراسة والعملية التعليمية"، مؤكداً "مضيّ الحكومة في بناء المدارس، وتوفير كل مستلزمات التعليم والبعثات خارج العراق، إذ جرى إقرار 5 آلاف بعثة في اختصاصات نوعية، من أجل بناء ملاك تعليمي رصين، ينمّي قدراتنا التعليمية، إضافة إلى تفعيل منحة الطلبة والتلاميذ المشمولين؛ من أجل تمكينهم وتغيير أحوالهم، وتوفير السلة الغذائية، وتقديم المشاريع والأراضي السكنية المخدومة لهم، وفق ما أقره القانون والدستور".