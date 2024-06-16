العراق يباشر باخضاع المسافرين "لفحص الايدز" وعقوبات بحق المتخلفين

2024-06-16 18:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد (16 حزيران 2024)، العمل على اجراءات جديدة لمنع انتشار الايدز، من بينها اخضاع المسافرين لفحص الايدز في المطارات.





وقال وزير الصحة صالح الحسناوي في حديث لوكالة الانباء العراقية الحكومية، وتابعته "بغداد اليوم"، إنه "نعلن المباشرة بفحص الأيدز للمسافرين العراقيين والأجانب في المطارات"، مبينا ان "لدينا 2300 إصابة تراكمية بالأيدز، وهو ينتقل أحيانا عبر العمليات الجراحية ومراكز طب الأسنان".





واشار الى ان "عدم تعقيم الأدوات جيداً قد يسمح بنقل الإيدز من شخص مصاب لآخر سليم"، مبينا ان "عقوبات بالغرامة والحبس بحق المسافرين المتخلفين عن فحص الإيدز".





واكد انه "استطعنا توفير 150 مليار دينار في حربنا على الفساد"، مشيرا الى ان "الصحة من أولى الوزارات في نسبة تنفيذ البرنامج الحكومي، ونعتزم إعداد ضوابط جديدة لتنظيم عمل مراكز التجميل".



