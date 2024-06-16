اتحاد الكرة: نقل مباراة النجف والحدود الى ملعب الشعب الدولي

2024-06-16 19:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت لجنةُ المسابقات التابعة لاتحاد الكرة، اليوم الأحد، نقل مباراة النجف والحدود الى ملعب الشعب الدولي.وقال بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناءً على طلبِ نادي النجف الرياضيّ، تم نقلَ مباراة فريقي النجف والحدود في إطارِ الجولة المُقبلة من الدوري إلى ملعبِ الشعب الدوليّ، على أن تقامَ في يوم الثلاثاء المُقبل الساعة السابعة والنصف مساءً".وأشارت إلى، أن "الهيئةَ الإداريّة لنادي النجف كانت قد اختارت ملعبَ نوروز أرضاً مفترضةً لإقامة مباريات فريقها الكروي لدخول ملعبِ المحافظةِ الدولي إلى الصِيانةِ لمدةٍ غير قصيرةٍ، ولاستحالة الحُصولِ على أماكن لإقامةِ الفريقين في محافظةِ السليمانية لتزامنها مع أيامِ عيد الأضحى المُبارك، لذا طلبت إقامتها في ملعبِ الشعب الدوليّ".