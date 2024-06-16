رشيد واردوغان يؤكدان أهمية تفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين

2024-06-16 19:08:01 - المصدر: الفرات نيوز

تبادل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد 16 حزيران 2024، التهاني والتبريكات مع رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الرئيسان، خلال الاتصال الهاتفي، عن أمنياتهما بأن يعيد الله عز وجل هذه الأيام المباركة على البلدين بالخير واليمن والبركات.

كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية وأهمية تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وتفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين وبما يحقق مصالح الشعبين الجارين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيسان ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة في تقرير مصيره.