بسماية "غاضبة" وتنتظر إجابة عاجلة: تكرار انقطاع الكهرباء "مؤامرة" تتعلق باعفاء أحد المسؤولين

2024-06-16 20:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

ينشغل اهالي بسماية جنوب شرق بغداد، بنقاش غاضب حول اسباب تكرار انقطاع التيار الكهربائي في المجمع السكني الذي يمتاز بكهربائه المستمرة.

ورصدت "بغداد اليوم"، جملة من الاعتراضات والتساؤلات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل سكان بسماية، مطالبين الجهات المعنية في هيئة الاستثمار والادارات المسؤولة عن المدينة السكنية وكذلك وزارة الكهرباء بتقديم اجابات عاجلة عن سبب تكرار انطفاء الكهرباء لـ4 مرات خلال الأيام الخمسة الماضية.

وقال اهالي بسماية ان انقطاع الكهرباء تكرر خلال الايام القليلة الماضية لـ4 مرات، وبواقع انطفاء بين 40 دقيقة الى ساعة كمعدل، في الوقت الذي كانت بسماية تشهد انقطاع الكهرباء لمدة نصف ساعة فقط مرة واحدة بين اشهر طويلة ولغرض الصيانة فقط ويتم قبلها تبليغ سكان المجمع بالاطفاء لغرض الصيانة.

الا ان الانقطاعات المفاجئة والمتكررة خلال الايام الـ5 الماضية، اشعلت القلق في اوساط الاهالي الذين تناقشوا بعدة اسباب وراء ذلك.

وقال بعض المطلعين من سكان المدينة ان اعطالا فنية مفاجئة تسببت بهذه الانقطاعات، فيما تحدث اخرون عن "مؤامرة داخلية"، على خلفية اعفاء وزير الكهرباء لمدير نقل الطاقة المنطقة الوسطى، لتسببه بفقدان الف ميغا واط من محطة بسماية بسبب الاهمال.

ويقول هؤلاء، ان "لوبي" داخل المحطة يكرر الاطفاء على مدينة بسماية في محاولة لاثبات عدم مسؤولية المسؤول الذي تم اعفاءه عن الخلل، في محاولة لتخليصه من مسؤولية الخلل الفني الذي حدث منذ ايام.

ويشير اهالي بسماية الى "خطورة" انطفاء الكهرباء في المجمع، كونه يتسبب بانقطاع الماء والانترنت وتوقف المصاعد وجميع الخدمات الاخرى.



