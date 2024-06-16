يورو 2024.. هولندا تقلب الطاولة على بولندا

2024-06-16 20:06:03 - المصدر: واع

متابعة - واعقلب منتخب هولندا، اليوم الأحد، الطاولة على منافسه منتخب بولندا، لينتزع فوزا صعبا بنتيجة 1-2، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024.ولم يحافظ منتخب بولندا على تقدمه بهدف سجله آدم بوكسا في الدقيقة 16 بضربة رأس بعد ركنية من زميله بيوتر زيلينسكي قائد الفريق، في غياب النجم الأول روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة.وأدرك منتخب هولندا التعادل في الدقيقة 29 عبر كودي غاكبو مهاجم ليفربول بتسديدة قوية غير مدافع بولندا مسارها إلى الشباك.وفي الدقيقة 83 سجل فاوت فيغهورست الهدف الثاني لهولندا بعد ثوان قليلة من نزوله بديلا لممفيس ديباي.وانتزع منتخب "الطواحين" أول ثلاث نقاط محققا فوزا ثمينا قبل مواجهة نارية مع فرنسا في الجولة الثانية يوم 21 حزيران الجاري، بينما سيلعب منتخب بولندا ضد النمسا في نفس اليوم.