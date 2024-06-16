إدارة الجوية تقيل أوديشو وتسمي بديله

2024-06-16 20:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قررت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، اليوم الأحد، (16 حزيران 2024)، إقالة المدرب أيوب أوديشو من تدريب الفريق.

وقدمت إدارة النادي في بيان، تلقته "بغداد اليوم" "شكرها وتقديرها الكبيرين للمدرب اوديشو على طوال فترة تواجده مع الفريق في الموسم الحالي".

كما قررت الهيئة الإدارية للجوية "تسمية رزاق فرحان مدرباً للفريق للمباريات المقبلة في دوري نجوم العراق ومسابقة الكأس".

وأشار البيان الى "تسمية صفوان عبّد الغني مدرباً مساعداً، مع الإبقاء على الجهاز الفني المساعد".

يشار الى ان فريق القوة الجوية، تعرض لثلاث خسائر متتالية في الجولات الأخيرة من منافسات دوري النجوم آخرها أمس أمام زاخو في مبارة مؤجلة، ليتوقف رصيد الجوية بعد الخسارة عند النقطة 66 في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن الشرطة المتصدر.