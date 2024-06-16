رئيس الوزراء يشدد على تقديم الخدمة والرعاية والاهتمام بعوائل الشهداء ومتابعة احتياجاتهم

2024-06-16 20:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على تقديم الخدمة والرعاية والاهتمام بعوائل الشهداء ومتابعة احتياجاتهم.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل مجموعةً من عوائل شهداء القوات الأمنية والحشد الشعبي وضحايا الإرهاب، وقدم في مستهلّ اللقاء، التهاني والتبريكات إلى عوائل وأبناء الشهداء، مستذكراً تضحياتهم الجليلة من أجل وحدة العراق وشعبه، واستمع إلى طروحات العوائل، واطلع على أحوالهم، ووجّه بمتابعة جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكدا أن "عوائل الشهداء ستبقى هاماتها مرفوعة، والدولة ملزمة بخدمتهم".وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان التزام الحكومة بخدمة عوائل الشهداء، وجميع أبناء شعبنا، انطلاقاً من واجباتها القانونية والشرعية، مبيناً أن "العراق، بكلّ أرجائه، ينعم بالاستقرار بفضل تضحيات الشهداء الذين بذلوا الأرواح من أجل أن يبقى بلدهم عزيزاً شامخاً".وأشار إلى الفتوى المباركة التي أصدرها المرجع الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله)، والتي تسابق فيها الشيوخ والشباب من أجل مقاتلة عصابات داعش الإرهابية، وإنقاذ العراق من حدوث كوارث، في صورة لن تتكرر بكلّ زمان أو مكان.وشدد رئيس مجلس الوزراء على توجيهاته المستمرة للدوائر المعنية في تقديم الخدمة والرعاية والاهتمام إلى عوائل الشهداء، ومتابعة احتياجاتهم؛ وفاءً وعرفاناً لأبنائهم الشهداء الذين جادوا بالنفس، وهي أقصى غاية الجود، مؤكداً أن "العراق لديه العديد من الفرص الكفيلة للنهوض بالواقع الخدمي والبناء الصحيح لتحقيق السلم المجتمعي والارتقاء بواقع المجتمع".