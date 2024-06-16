رئيس الوزراء يهنئ الحجاج العراقيين بإتمام مراسم الحج

2024-06-16 20:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعهنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الحجاج العراقيين بإتمام مراسم الحج ونتمنى لهم سلامة العودة.وقال رئيس الوزراء خلال اتصاله بالحجاج العراقيين في المشاعر المقدسة وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه"وجهنا بتوفير كل الدعم للحجاج ورعايتهم والاهتمام بهم"، مبينا أن "واجبنا رعاية الحجاج ونحن في خدمة جميع العراقيين".وأضاف، أننا "سعداء بتوفير هيئة الحج جميع أسباب الراحة للحجاج العراقيين، ونهنئ الحجاج العراقيين بإتمام مراسم الحج".