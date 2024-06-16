القائد العام يتابع الخطط الأمنية الخاصة بعيد الأضحى ويوجه بتسهيل حركة المواطنين

2024-06-16 20:48:02 - المصدر: واع

بغداد -واع

تابع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، الخطط الأمنية الخاصة بعيد الأضحى ووجه بتسهيل حركة المواطنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أجرى مساء اليوم، زيارة الى مقر قيادة العمليات المشتركة وذلك لمتابعة سير تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك".

وأضاف البيان، أن" السوداني اطلع، على الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين المرافق العامة الترفيهية والخدمية، ووجه بتسهيل حركة المواطنين. كذلك استمع بإيجاز عن الإجراءات اللازمة بحركة أفواج الحجاج، ذهاباً وإياباً، وأهم التحديثات التي تجريها قيادات العمليات في قواطع مسؤولياتها، مثمناً جهود القوات الأمنية في بسط الامن وتحقيق انسيابية حركة المرور خلال أيام العيد، ووجه ببذل المزيد من أجل إدامة الاستقرار الأمني".

وأشار البيان الى، أن" القائد العام للقوات المسلحة شدد على أن الاستجابة السريعة للحوادث الأمنية ومعالجتها، كفيلة بعدم اعتماد المواطنين على المعلومات غير الدقيقة التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتوفر القدرة والإمكانية على مواجهة مختلف التحديات الأمنية".

وأكد رئيس الوزراء أن "الحكومة وفرت الدعم المالي لنشر الوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل تغطية جميع مناطق بغداد، من المداخل وحتى التقاطعات، بالكاميرات لمتابعة الحوادث".

وواصل البيان أن" رئيس مجلس الوزراء أشار إلى بعض حوادث الحرائق الأخيرة، موجهاً "القوات الأمنية بإكمال التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث بالتأكيد على إجراءات السلامة العامة".