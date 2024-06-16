عمليات بغداد: قطعاتنا تؤمن جميع المناطق في العيد وهنالك انسيابية في الحركة

2024-06-16 20:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، أن القطعات الأمنية تنتشر بجميع المناطق ومن بينها الحيوية لتأمينها خلال فترة عيد الأضحى وهنالك انسيابية في الحركة.وقال الفريق الركن وليد خليفة التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " عمليات بغداد أعدت خطة متكاملة لتأمين أيام عيد الأضحى، حيث شملت الخطة تأمين جميع المرافق العامة والحدائق والمتنزهات، والأسواق والجوامع والحسينيات والمناطق المقدسة في الكاظمية والأعظمية، خلال أيام العيد".وأضاف، أن" الخطة تضمنت انسيابية بتسهيل حركة العجلات والمواطنين الوافدين من والى العاصمة"، مبينا أن" قطعات عمليات بغداد منتشرة في عموم مناطق العاصمة، بهدف تأمين الحماية للمواطنين".