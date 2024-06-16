عدوى "التحاصص" تطال النقابات.. كيف تحولت المؤسسات المقلقة للسلطة إلى "توابع"؟

2024-06-16 20:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة منظمات المجتمع المدني البرلمانية، اليوم الاحد (16 حزيران 2024)، ان التدخلات السياسية اثرت كثيرا على عمل النقابات والمنظمات في العراق، مشيرة الى ان "المحاصصة السياسية والطائفية" طالت النقابات ايضا.

وقال عضو اللجنة امير المعموري، لـ"بغداد اليوم"، انه "دون أي شك ان التدخلات السياسية والحزبية، أثرت بشكل سلبي في عمل النقابات والمنظمات المختلفة في العراق، خاصة ان بعض الأطراف المتنفذة تريد جعل تلك النقابات والمنظمات ضمن تقاسم الحصص من خلال المحاصصة السياسية والطائفية".

وبين المعموري ان "السيطرة السياسية والحزبية على النقابات والمنظمات المختلفة، اكيد سوف يفقدها مكانتها الاجتماعية وسيقلل من دورها واهمتها في المجتمع، كونها ستكون ضمن ادوات السلطة، ولهذا يجب ابعاد أي تدخل سياسي وحزبي في عمل أي من النقابات والمنظمات والمحافظة على استقلاليتها".

ويعد للنقابات المستقلة دور هام في جميع الدول وكذلك في حقب مختلفة من تاريخ العراق، على الصعيد السياسي والنشاط الاحتجاجي وصناعة الرأي والمواقف الشعبية، الامر الذي جعل السلطات والقوى السياسية تضع يدها في هيكلية هذه النقابات والاتحادات لما تشكله من خطر على الهيمنة السياسية.