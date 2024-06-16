السوداني يوجه بالتحقيق في "بعض" الحرائق التي حدثت مؤخرا

2024-06-16 21:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي اليوم الأحد، بإجراء التحقيقات اللازمة ببعض الحرائق التي حدثت مؤخرا.

جاء ذلك أثناء قيام السوداني بالإشراف على الخطة الامنية الخاصة بعيد الاضحى وفقا لبيان اصدره مكتبه وورد لوكالة شفق نيوز.

واشار السوداني "إلى بعض حوادث الحرائق الأخيرة، موجهاً القوات الأمنية بإكمال التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث بالتأكيد على إجراءات السلامة العامة".