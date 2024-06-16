2024-06-16 21:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأحصت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، خدماتها المُقدمة للمُواطنين والزائرين ليوم عرفة.وقالت الدائرة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن "صحة كربلاء المقدسة تعلن عن احصائية مراجعيها خلال يوم عرفة، حيث بلغ مراجعي ردهات الطوارئ والعيادات الخافرة والاستشاريات ( 7944) مُراجعاً ، و(140) مُراجعاً لمراكز طب الحشود ، و( 5606 ) مُراجعاً للمراكز الصحية بضمنها مركز السيدة زينب الكبرى (ع) الجراحي التخصصي للعيون".وأضافت، أنه "تم إجراء ( 1068 ) فحصاً بجهاز الأشعة ، و( 126) فحصاً بجهازي المفراس والرنين، بينما بلغت الفحوصات بجهاز السونار ( 204 ) فحص، في حين بلغ عدد الفحوصات المختبرية ( 2646 ) فحصاً".وأشارت الى، أنه "تم إجراء ( 73 ) عملية جراحية متنوعة ، و( 54 ) حالة ولادة ، فيما قامت عجلات الإسعاف الفوري بنقل ( 88) حالة مرضية"، لافتة الى أن "عدد قناني الدم التي تم الحصول عليها قبل تنفيذ خطة الطوارئ ولغاية اليوم الأحد ، وصل إلى ( 1850 ) قنينة دم مُختلفة الأصناف".