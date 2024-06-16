كتلة رمال خلال ساعات.. خارطة بتوزيع العاصفة الغبارية في العراق

2024-06-16 21:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حدد المنبئ الجوي، رياض القريشي، اليوم الأحد (16 حزيران 2024)، خارطة الكتلة الغبارية في العراق خلال الساعات المقبلة.

وقال القريشي لـ "بغداد اليوم"، انه "بتأثير الرياح الهابطة من السحب الركامية شمال البلاد برزت كتلة غبار تؤثر حاليا على وسط محافظة صلاح الدين بشكل محدود وربما يستمر الى مدينة الرمادي (مركز محافظة الأنبار غرب البلاد) ومنها الى مناطق غرب محافظة ديالى (شرق العراق)".

واضاف، ان "مناطق شمال بغداد قد تتأثر بالكتلة الغبارية لكن بشكل خفيف جداً، وهي محلية التكوين"، لافتا الى ان "تأثير سرعة الرياح هو من يحسم تلاشي هذه الكتلة وعبورها المناطق بشكل سريع لكنها بشكل عام لا تؤدي الى أي مخاوف".

وأشار القريشي الى، ان "الساعات المقبلة حاسمة وسرعة الرياح تبقى مؤثرة لكنها ستصل الى شمال بغداد في كل الاحوال وتبقى ضمن نطاق ضيق دون تأثير ملحوظ".

يشار الى هيئة الأنواء الجوية، حذرت في تقرير لها مساء اليوم، المواطنين بالبقاء في المنازل ابتداءً من يوم غد الإثنين بسبب موجة حارة تتجاوز فيها الحرارة نصف درجة الغليان ببعض المحافظات بينها بغداد.