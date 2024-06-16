حكومة طالبان تعلن مشاركتها في محادثات الدوحة برعاية الأمم المتحدة

2024-06-16 21:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت الحكومة الأفغانية الأحد أن سلطات طالبان ستشارك في الجولة الثالثة من المحادثات حول أفغانستان التي تجري في الدوحة برعاية الأمم المتحدة، بعدما امتنعت عن المشاركة في الجولة السابقة. وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن "وفدا من حكومة طالبان سيشارك في مؤتمر الدوحة المقبل" المقرر عقده اعتبارا من نهاية حزيران/يونيو، مضيفا أن الوفد "سيمثل أفغانستان هناك ويعبر عن موقف أفغانستان". واكد ذبيح الله مجاهد لوسائل إعلام أفغانية، انّ وفداً لم يعلن عنه بعد سيحضر لأنّ جدول أعمال المحادثات يبدو مفيداً لأفغانستان". وأضاف أن جدول الأعمال يتضمّن "مواضيع مثل مساعدة أفغانستان وخلق فرص للمستثمرين في أفغانستان، وهي أمور مهمّة".