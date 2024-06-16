2024-06-16 21:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، أن التعاون المشترك مع دول العالم هو السبيل الوحيد لاسترداد الأموال والمتهمين. وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، إن “هيئة النزاهة تبذل جهوداً كبيرة من أجل استرداد أموال العراق المنهوبة من خلال عقد مذكرات تفاهم مع الدول”. وأوضح أنه ” لا توجد قوة ضاغطة على الدول لإعادة الأموال […]

ظهرت المقالة اختلست 6 مليارات دينار وهربت.. العراق يسترد متهمة بالسرقة من دولة أوروبية أولاً على ايشان.