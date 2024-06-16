2024-06-16 21:30:07 - المصدر: منصة إيشان

كشف تقرير حديث للمخابرات الأمريكية، عن انخفاض حركة شحن الحاويات عبر البحر الأحمر بنسبة 90% تقريبًا، وذلك منذ منتصف فبراير/شباط الماضي. ونقل موقع “أكسيوس” الإخباري، عن التقرير، أن “مصالح أكثر من 65 دولة تأثرت بهجمات الحوثيين على السفن، وأنه تم تغيير مسار ما لا يقل عن 29 شركة كبرى للشحن والطاقة بعيدًا عن المنطقة”. وبحسب […]

ظهرت المقالة تقرير أمريكي: البحر الأحمر “رهينة” عند الحوثي.. التجارة العالمية تتداعى أولاً على ايشان.