اليعقوبي: تصريحات المرشحة لمنصب السفيرة الأمريكية تنم عن عدم فهم واضح للعراق الجديد

2024-06-16 22:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية خالد اليعقوبي، اليوم الأحد، تصريحات المرشحة لتولي منصب سفيرة الولايات المتحدة في بغداد تريسي آن جاكوبسون تنم عن عدم فهم واضح للعراق الجديد وتدخلاً في شؤونه وإساءة لجيرانه.وقال اليعقوبي في تدوينه على حسابه بموقع X وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) "استمعنا لجلسة الاستماع الخاصة بالمرشحة لموقع سفيرة الولايات المتحدة في العراق ومافيها من عدم فهم واضح للعراق الجديد المتعافي وتدخلا في شؤونه الداخلية والإساءة الى جيرانه".وأضاف، "على السيدة المرشحة أن تعي حقيقة واضحة أن جملة مما تحدثت به لايتناسب ومهام عملها الجديد وأن مهمتها المرتقبة محددة بالاتفاقات والمعاهدات الدولية الواضحة ونتطلع إلى أداء يعزز العلاقة الجيدة بين البلدين خصوصا وأننا مقبلون على علاقات ثنائية تصون التضحيات العظيمة التي قدمت للانتصار على الإرهاب".