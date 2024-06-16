قضاء حديثة يكشف خارطة المشاريع المنجزة خلال عام ونصف

2024-06-16 22:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – أحمد الدليميكشفت قائممقامية قضاء حديثة بمحافظة الأنبار، اليوم الأحد، خارطة المشاريع المنجزة خلال عام ونصف وقطاعاتها، فيما أشارت إلى أنها أسهمت بتحقيق مكاسب اقتصادية.وقال قائممقام حديثة عباس الجغيفي لوكالة الأنباء العراقية ( واع ): إنه "حسب توجيهات محافظ الأنبار قمنا بمتابعة جميع المشاريع المحاله الى قضاء حديثه والنواحي التابعة لها، وأنجزنا البعض منها وخاصة في ملف مشاريع الماء والتي تضمن إنشاء مجمعات الغراف والعطاء والصمود والزاوية وإنشاء مجمع التل، وإعادة تأهيل الخط الناقل للشبكة الداخلية بمنطقة الخسفة، والخط الناقل في قضاء حديثة، وكذلك إنشاء مشروع تجهيز ونصب وحدة مجمع الماء في قرية آلوس".وأضاف، أن " القضاء أنجز مشاريع أخرى تضمنت تأهيل وإعادة إنشاء أرصفه وشارع معمل الحجر، وتبليط طريق الشارع العام الحولي في منطقة الشيخ حديد إضافة الى تبليط شارع قسم تربية حديثه وبناية ملحق كورنيش حديثة".وتابع "كما تم إعادة تأهيل عدة طرق في ناحية بروانة وإكمال الطريق الرابط بمدخل ناحية الحقلانية والجسر الكونكريتي وتبليط شوارع داخليه في الحقلانية أيضا".وأشار إلى أنه "في قطاع الاتصالات والكهرباء تم مد شبكة اتصالات الى مستشفى حديثة وإيصال الكهرباء الى مستشفى حديثة سعة 200 سرير، وكذلك تم هدم وإعادة بناء المكتبة العامة في الحقلانية وإنشاء مدرسة مكونة من 6 صفوف في منطقة أبشنة التابعه الى ناحية بروانة وانشاء ملحق في مصرف حديثة".وأكد الجغيفي "أما ما يتعلق بالمشاريع قيد الإنجاز فالعمل مستمر لإكمال بناية مديرية بلدية حديثة والتي اشرفت على الانتهاء وكذلك المشاريع التطويرية لقطاع الخدمات مستمرة".ولفت إلى أن "المشاريع التي انجزت اضافت جمالية كبيرة للقضاء كونها ذات طراز معماري حديث ومتطور ووفرت فرص عمل لمئات الشباب بما فيهم الخريجين كذلك ساعدت في إحداث حركة بالأسواق وزيادة القدرة الشرائية، خاصة وأن حديثة تعد وجهة سياحية لما فيها من مناطر طبيعية خلابة إضافة الى النواعير التي تعد إرثا حضاريا ورافدا سياحيا مهما".