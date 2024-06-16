جهاز مكافحة الارهاب يرد على تقارير "الامتعاض من حماية المطاعم"

2024-06-16 23:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

رد جهاز مكافحة الارهاب، مساء اليوم الأحد، (16 حزيران 2024)، على تقارير "الامتعاض من تكليفه بحماية المطاعم" في العاصمة بغداد بعد سلسلة هجمات استهدفتها في الأسابيع الأخيرة لاسيما التي تحمل شعارات وماركات أمريكية.

وقال اعلام الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "نشرت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الأيام اخبارا مفادها امتعاض بعض منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب من الواجبات الأخيرة داخل مدينة بغداد لمساعدة القوات الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وقامت هذه الوسائل بنشر اسماء مجهولة وصور لبعض الضباط والمنتسبين الذين يرددون هذه الاقاويل".

وأضاف "هنا لابد أن نبين ان جهاز مكافحة الإرهاب يعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة وهو جاهز لتنفيذ اي واجب يساهم في استقرار وأمن العراق في اي مكان منه".

ودعا البيان "وسائل الإعلام وأصحاب المواقع على صفحات التواصل الاجتماعي إلى العمل بمهنية عالية وحسب ماهو معروف من وسائل الإعلام الوطنية".

وفي وقت سابق، نقل صحيفة واشنطن بوست الامريكية، عن مصادر في جهاز مكافحة الارهاب، استهجنت تكليف الجهاز بحماية المطاعم ونشره في الشوارع بعد الهجمات على المطاعم الامريكية، قائلة: "نحن قوات خاصة، ولسنا حراس شخصيين".