اندلاع حريق كبير في "مول شهير" بالبصرة

2024-06-16 23:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اندلع حريق كبير في مبنى "شنشل مول" الشهير في محافظة البصرة، اليوم الاحد (16 حزيران 2024)، وسط انباء عن اتساع النيران للطوابق العليا.

واظهرت مشاهد مصورة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، اندلاع كتلة كبيرة من النيران في مبنى المول، فيما غطت سحابة دخان كثيفة سماء البصرة، ولم ترد اي انباء عن وقوع خسائر وما اذا كان هناك محاصرون في المبنى.

وسبق ان اثار "شنشل مول" الجدل في المحافظة بعد ان اقام حفلة اتهم حينها بأنها "حفلة عري"، حتى ان حكومة البصرة المحلية قاضت المول.





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