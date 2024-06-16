2024-06-16 23:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم الأحد، (16 حزيران 2024)، استمرار الموجة الحارة المتوقعة في البلاد الى منتصف الأسبوع المقبل.

وقال واثق السلامي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تابعته "بغداد اليوم"، ان "تحديثات حالة الطقس تشير الى كتلة حارة تبسط سيطرتها على اجواء البلاد بدأ تاثيرها فعليا يوم امس ومن المتوقع ان تستمر الى منتصف الاسبوع المقبل بدرجات حرارة (48-49-50-51-52) بإستثناء مدن الشمال حيث تسجل اقل نسبيا".

واشار السلامي الى انها "أطول موجة حارة تؤثر على البلاد قياسا بالـ 5 سنوات الماضية".

ونشر السلامي قائمة بدرجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم غد الإثنين في عموم محافظات البلاد، (دهوك 40 مْ، الموصل 44 مْ، أربيل 43 مْ، كركوك 45 مْ، السليمانية 39 مْ، صلاح الدين 47 مْ، ديالى 48 مْ، بغداد 48 مْ، الأنبار 46 مْ، واسط 48 مْ، بابل 48 مْ، كربلاء 47 مْ، الديوانية 49 مْ، النجف 48 مْ، السماوة 49 مْ، ذي قار 49 مْ، ميسان 50 مْ، البصرة 50 مْ)".

كما توقع ان تكون "الرياح غداً والأيام المقبلة شمالية غربية واحيانا متغيرة الاتجاه مع نشاط على فترات وسكون احيانا".

يشار الى هيئة الأنواء الجوية، حذرت في تقرير لها مساء اليوم، المواطنين بالبقاء في المنازل ابتداءً من يوم غد الإثنين بسبب موجة حارة تتجاوز فيها الحرارة نصف درجة الغليان ببعض المحافظات بينها بغداد.