2024-06-16 23:18:07 - المصدر: منصة إيشان

بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلت بها المرشحة لمنصب السفير الأمريكي لدى بغداد، ردت الحكومة العراقية عليها بـ “تغريدة”، وصفت حديثها بأنه تدخل بالشؤون الداخلية. وذكر المستشار الأمني لرئيس الوزراء خالد اليعقوبي في تغريدة نشرها على موقع (X) تابعتها منصة “إيشان”: “استمعنا لجلسة الاستماع الخاصة بالمرشحة لموقع سفيرة الولايات المتحدة في العراق ومافيها من عدم فهم […]

ظهرت المقالة الحكومة العراقية ترد بـ “تغريدة” على تصريحات المرشحة لمنصب السفير الأمريكي لدى بغداد أولاً على ايشان.