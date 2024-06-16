مراهق ينهي حياته ببغداد وإصابات بحادثي سير بديالى

2024-06-16 23:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقدم مراهق على إنهاء حياته، مساء يوم الأحد، غربي العاصمة بغداد، فيما أصيب أربعة أشخاص بحادثي سير في محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن المراهق له من العمر 13 عاماً انهى حياته باستخدام حبل معلق بالسقف وقام بشنق نفسه داخل غرفته ضمن منطقة النمور في ابو غريب.

يأتي الحادث بعد حالتي انتحار شهدتها العاصمة بغداد اليوم الأحد، عندما انتهت امرأة حياتها (مواليد 1992) بطريقة الشنق عبر استخدام قطعة قماش (شال) معلقة في سقف غرفتها، وذلك في منزلها الكائن ضمن منطقة الراشدية شمال العاصمة بغداد، بالإضافة إلى فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا (مواليد 2004)، أقدمت على الانتحار في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد.

وإلى محافظة ديالى أصيب منتسب بالحشد الشعبي وابنته نتيجة حادث سير على طريق بغداد-كركوك قرب ناحية العظيم شمالي ديالى، إثر اصطدام عجلتهم بمركبة أخرى أصيب سائقها ايضاً

وفي حادث آخر، اصطدمت دراجة نارية وستوتة، على طريق بعقوبة-المنصورية، مما تسبب بإصابة سائق الدراجة بجروح خطرة.