استخبارات الديوانية تعلن اعتقال مسؤول حركة "العلاهية" في محافظة ذي قار

2024-06-17 00:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات في محافظة الديوانية، يوم الأحد، اعتقال مسؤول في حركة دينية متطرفة جنوبي العراق.

وذكر بيان للمديرية: "وفقا للمتابعة الاستخبارية والمعلومات الدقيقة، وباشراف قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان ومدير الاستخبارات العميد ظافر، ألقت مفارز مديرية الاستخبارات القبض على مسؤول حركة العلاهية في محافظة ذي قار لحظة تواجده في قضاء الحمزة الشرقي متوجها إلى محافظة كربلاء".

وأضاف: "بعد التحقيق معه اعترف المتهم صراحة قيامه بقتل شخصين حسب اعتقاده قربان لله تعالى ينتميان للحركة نفسها، حيث صدرت بحقه أحكاماً قضائية وبعد القبض عليه اعترف صراحة بهذه الأعمال المنحرفة".

وكانت وكالة شفق نيوز قد سلطت الضوء على جماعة "القربان" أو ما يعرف ايضاً بالعلاهية في محافظة ذي قار، في أوقات سابقة كان آخرها في 22 نيسان/ أبريل الماضي.

حيث أفاد مصدر أمني بأن حالات الانتحار التي شهدتها المحافظة مؤخراً هي لشباب من جماعة "القربان" التي يدعي أتباعها أن الإمام علي بن أبي طالب هو بمنزلة آله.

وكان مصدر محلي في ذي قار، قد كشف لوكالة شفق نيوز في 15 آيار/ مايو 2023، أن جماعة تطلق على نفسها "القربان" في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار، أثارت الرعب بين صفوف المجتمع المحلي بعدما أقدم أحد أفرادها على الانتحار شنقاً مؤخراً بواسطة حبل داخل أحد المواكب الحسينية في القضاء المذكور.

وأوضح أن "هذه الجماعة يقول أفرادها إنهم يعبدون الإمام علي، وإنهم بين الحين والآخر يجرون قرعة فيما بينهم، ومن يظهر اسمه يذهب قرباناً للإمام"، مؤكدا أن "لغاية الآن تم تسجيل 3 حالات انتحار في ذات المكان، والموكب الحسيني يقع جنوبي الناصرية".