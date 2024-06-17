2024-06-17 00:30:07 - المصدر: منصة إيشان

حاورت منصّة “إيشان” عبر رئيس تحريرها الكاتب علي وجيه، تيار الخط الوطني، وتكشّفت حقائق خلال الحوار، منها أن التيار تبرأ من “تبعيته” لرئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، كما أوضح التيار ما يصبو إليه، والطريقة التي يفكر فيها بدخوله إلى العملية السياسية. وأدار الحوار الكاتب علي وجيه، عبر النادي السياسي العراقي الذي يرأسه، فيما كانت […]

ظهرت المقالة “إيشان” تحاورُ “تيار الخط الوطني”.. الربيعي والسيد: لسنا تابعين للكاظمي ونؤمن بخط المرجعية أولاً على ايشان.