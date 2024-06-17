بيلينجهام يقوم إنجلترا للفوز على صربيا في اليورو

2024-06-17 00:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعافتتح المنتخب الإنجليزي مشواره في يورو 2024، بالفوز على نظيره الصربي (1-0) مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.وأحرز جود بيلينجهام هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 13، برأسية قوية مستغلا عرضية من زميله بوكايو ساكا.وتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، متفوقا على المنتخبين الدنماركي والسلوفيني اللذين تعادلا 1-1 في وقت سابق اليوم الأحد.