بطولة اليورو.. إنكلترا تتجاوز صربيا بأداء متواضع

2024-06-17 01:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن منتخب إنكلترا من تحقيق فوز صعب أمام نظيره الصربي في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، لحساب المجموعة الثالثة ببطولة أمم اوروبا، اليورو.

ويدين الانكليز فوزهم للنجم جود بيلينغهام، عند سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، بعد رأسية قوية سكنها شباك المنتخب الصربي.

وتصدر المنتخب الإنكليزي المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، متفوقا على المنتخبين الدنماركي والصربي اللذين كانا تعادلا 1-1 في وقت سابق الأحد.