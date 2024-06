اعتقال زعيم حركة دينية متطرفة من البصرة بناء على طلب الامن الوطني في ذي قار

2024-06-17 01:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت مصادر أمنية اليوم عن اعتقال زعيم بارز في حركة دينية متطرفة تنشط في محافظة ذي قار، وجاءت عملية الاعتقال في مدينة الديوانية بينما كان المتهم متوجها إلى كربلاء المقدسة. ووفقًا للمصادر التي تحدثت لشبكة اخبار الناصرية فإن المعتقل ينحدر من محافظة البصرة، وتم اعتقاله بناءً على أمر...

