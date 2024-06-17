حادث عنيف يوقع خمسة جرحى على طريق بعقوبة- بغداد

2024-06-17 01:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصيب خمسة أشخاص بجروح خطرة، ليل الأحد- الاثنين، خلال حادث سير عنيف في ديالى.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع عند تصادم ثلاث مركبات، احترقت احداها بالكامل، نجا سائقها بأعجوبة على طريق بعقوبة -بغداد قرب منطقة الغالبية.

وقبل ساعات قليلة أصيب منتسب بالحشد الشعبي وابنته نتيجة حادث سير على طريق بغداد-كركوك قرب ناحية العظيم شمالي ديالى، قبل تصطدم دراجة نارية وستوتة، على طريق بعقوبة-المنصورية، مما تسبب بإصابة سائق الدراجة بجروح خطرة.