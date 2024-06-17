انخفاض أسعار النفط بسبب ضعف الطلب الأمريكي والبيانات الصينية

2024-06-17 08:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين بعد أن أظهر مسح يوم الجمعة الماضي ضعف الطلب الاستهلاكي الأمريكي ومع ارتفاع إنتاج الخام في مايو/ أيار في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وبحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم أغسطس 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 82.33 دولارا للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 29 سنتًا إلى 78.16 دولارًا للبرميل

وكانت موجة البيانات التي صدرت اليوم الاثنين متشائمة إلى حد كبير، مما يؤكد التعافي الصعب لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إنتاج الصين من النفط الخام المحلي في شهر مايو بنسبة 0.6٪ على أساس سنوي ليصل إلى 18.15 مليون طن، وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين.