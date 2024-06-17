آلاف الشيعة يقيمون صلاة عيد الأضحى في كربلاء.. صور

2024-06-17 09:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في مشهد مهيب جمع آلاف المؤمنين، أقام المسلمون الشيعة في العراق صباح اليوم الاثنين صلاة عيد الأضحى المبارك بين الحرمين الشريفين في كربلاء.

وتجمع المصلون في هذا المكان المقدس لأداء الصلاة وتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة العيد.

وأعلن مكتب المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني، أن "يوم السبت الموافق (8 /6 / 2024 م) هو الأول من شهر ذي الحجة الحرام لعام 1445هـ"، وبذلك يكون اليوم الإثنين الموافق 17 حزيران 2024 هو اول ايام عيد الاضحى.

فيما اعلن ديوان الوقف السني في العراق، أن يوم (أمس الأحد) الموافق 16 حزيران الجاري، أول أيام عيد الأضحى.