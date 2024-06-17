أمم أوروبا.. فرنسا تبدأ مغامرتها بمواجهة النمسا

2024-06-17 09:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يفتتح منتخب فرنسا مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية في نسختها الحالية المقامة في ألمانيا "يورو 2024" حين يواجه منافسه النمسا مساء اليوم الاثنين في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

ويلتقي منتخب رومانيا منافسه أوكرانيا في المجموعة الخامسة التي تشهد مواجهة قوية بين بلجيكا وسلوفاكيا.

ويلتقي منتخب رومانيا المنتخب الأوكراني عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد وتنقل المباراة على قناة bein sports max1.

وتلتقي بلجيكا منتخب سلوفاكيا عند الساعة السابعة بتوقيت بغداد وتنقل عبر قناة bein sports max1

فيما تواجه النمسا المنتخب الفرنسي عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد وتبث أيضا عبر bein sports max1