يورو 2024.. الديوك الفرنسية باختبار صعب امام النمسا

2024-06-17 09:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يفتتح منتخب فرنسا، اليوم الاثنين (17 حزيران 2024)، مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية في نسختها الحالية المقامة في ألمانيا "يورو 2024" بمواجهة منتخب النمسا عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد لحساب الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

فيما تشهد المجموعة الخامسة لقاء منتخبي رومانيا و أوكرانيا عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.

كما يواجه بنفس المجموعة منتخب بلجيكا نظيره السلوفاكي عند الساعة السابعة بتوقيت بغداد.

المصدر: وكالات