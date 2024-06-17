الحكيم يحث "السنة" على تجنب الخلافات بسبب رئاسة البرلمان

2024-06-17 09:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الاثنين، جميع القوى السياسية في العراق إلى حسم منصب رئاسة مجلس النواب وفق الآليات الدستورية والشراكة الوطنية دون تعطيل.

وأكد الحكيم على ضرورة، خلال خطبة صلاة العيد التي اقيمت في بغداد اليوم، أن لا يكون هذا المنصب سبباً للصراع والخلاف بين أبناء المكون الواحد (في إشارة الى المكون السني)، مشدداً على أن قوتنا تكمن في وحدتنا، ولا وحدة من دون تنازل وإيثار.

وأوضح الحكيم أهمية تجاوز الخلافات السياسية لتحقيق الاستقرار والازدهار في البلاد، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وشدد الحكيم، ضرورة حسم منصب رئاسة مجلس النواب دون تأخير، محذراً من تبعات شغور هذا المنصب لأكثر من سبعة أشهر على العملية الديمقراطية واستقرار الوضع السياسي في البلاد.

وأكد على أهمية الحفاظ على قواعد الاستقرار السياسي، مشدداً على أن الخلافات السياسية لا يجب أن تعيق تقديم المرشحين المناسبين لهذا المنصب الحيوي.

كما شدد الحكيم على ضرورة تجنب الرجوع إلى المربعات السابقة التي قد تهدد الاستقرار الوطني لأغراض قصيرة الأجل.