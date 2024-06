2024-06-17 11:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قال المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي ان لجنة مختصة في المحافظة اطلقت حملة واسعة لمكافحة الكلاب السائبة داخل مناطق المدينة. وتأتي هذه الحملة لمتابعة تداعيات حادث مهاجمة الكلاب السائبة لعدد من الأطفال. واكد المكتب في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية ان اللجنة ترأسها أحد معاوني المحافظ،...

