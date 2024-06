زيادة معدل انقطاع الكهرباء عن مناطق في صوب الشامية بسبب عارض فني

2024-06-17 11:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت مديرية كهرباء ذي قار عن زيادة معدل انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في صوب الشامية، وهي الشموخ، مجمع تينا، عمارات الشموخ، المهيدية، دور القضاة، والشعلة، بسبب عارض فني طارئ في خطي 33 ك.ف القابلوين الأرضيين المغذيين لمحطة الشموخ الثانوية. واكدت المديرية في بيان اطلعت عليه شبكة اخبار...

