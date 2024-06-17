اعتقال منتسبين للحشد الشعبي بعد مشاجرة وبحوزتهم أسلحة ثقيلة وسط بغداد

2024-06-17 11:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن قوات الأمن اعتقلت أربعة منتسبين للحشد الشعبي، وبحوزتهم أسلحة بعد حادثة مشاجرة مع مواطنين في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن المشاجرة وقعت، فجر اليوم، بين المنتسبين ومواطنين اثنين، دون أن تُعرف بدقة أسبابها، حيث قدم المواطنان شكوى ضد المنتسبين في مركز شرطة المسبح.

وأشار المصدر، إلى حدوث مشاجرة في مركز الشرطة، انتهت بانسحاب مجموعة من منتسبي الحشد، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول القانونية.

وأفاد المصدر بأن الأسلحة المضبوطة تضمنت 4 بنادق كلاشنكوف، سلاح من نوع BKC، و قاذفة من نوع RBG، وثلاثة مخازن لبنادق كلاشنكوف، وخمسة صواريخ RP6 للاشخاص، وأربعة صواريخ RP7 للدروع، وثلاث حاويات BKC، وثلاثة أشرطة BKC تحتوي على 250 اطلاقة.

وبين المصدر، أنه تم نقل المعتقلين والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما يجري التحقيق للكشف عن تفاصيل أكثر حول الحادثة.