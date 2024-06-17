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قوس وسهم العراق في بطولتين آسيويتين بالسعودية وتايوان

قوس وسهم العراق في بطولتين آسيويتين بالسعودية وتايوان
قوس وسهم العراق في بطولتين آسيويتين بالسعودية وتايوان
2024-06-17 11:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للقوس والسهم، يوم الاثنين، عن موافقته للمشاركة في بطولتين آسيويتين بعد تلقيه دعوة رسمية من اتحاد غرب آسيا .

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة سعد المشهداني، لوكالة شفق نيوز ان الاتحاد العراقي تلقى دعوتين رسميتين لمشاركة العراق في بطولة غرب اسيا للمتقدمين في السعودية ، وآسيا للشباب في تايوان .

واضاف ان الاتحاد قرر المشاركة في بطولتي آسيا للشباب التي تنطلق شهر تشرين الاول المقبل وغرب اسيا للمتقدمين التي تنطلق شهر تشرين الثاني المقبل .

واشار الى ان اتحاد اللعبة سيضع منهاجاً خاصاً لمنتخبيه بعد الاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخبين بغية إعدادهما بشكل جيد للاستحقاقين الآسيويين المقبلين .

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