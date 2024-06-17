2024-06-17 12:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

علق عضو لجنة النزاهة البرلمانية، دريد جميل ايشوع، اليوم الاثنين، (17 حزيران 2024)، على عدم استرداد العراق رؤوس الفساد الكبار الهاربين.

وقال ايشوع لـ "بغداد اليوم" انه "لا يوجد اي اخفاق بقضية استرداد الفاسدين الهاربين وكبار رؤوس الفساد، فالعراق تمكن خلال الفترات الماضية استرداد الكثير منهم وهناك الكثير من الاسترداد من بعض الدول ولا تهاون بهذا الأمر اطلاقاً".

وأضاف ان "العراق لديه اتفاقيات دولية مع كل الدول بما فيها دول الخليج والعراق يتواصل مع الجميع من أجل استرداد الهاربين او أموال الدولة المهربة، لكن هذا الامر ليس بالأمر السهل فهو يتطلب إجراءات قانونية كثيرة كما يحتاج الى متابعة لهؤلاء الهاربين عن طريق الشرطة الدولية ونعتقد المرحلة المقبلة سوف تشهد استرداد عدد من الفاسدين الهاربين".

وكان رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون أعلن في نيسان الماضي، استرداد الهيئة خلال سنة من إعادة نحو 20 متهما ومدانا هاربا خارج العراق والتنسيق على إعادة 15 متهما تم تشخيصهم مع بعض الدول الهاربين لديها مثل سوريا والسعودية وتركيا.

وأعلنت النزاهة في وقت سابق امس عن استرداد متهمة مدانة هاربية الى بيلاروسيا اختلست 6 مليارات دينار.