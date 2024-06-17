2024-06-17 12:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاثنين (17 حزيران 2024)، عن مصرع واصابة 20 مدنيا في حصيلة سلسلة حوادث سير باول أيام عيد الأضحى.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مدنيا لقي مصرعه وأصيب 19 بينهم 3 حالات حرجة في سلسلة حوادث سير على 6 طرق برية في ديالى خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك".

وأضاف ان "70% من الحوادث تحصل في الليل"، لافتا الى ان "الاجتياز الخاطئ وعدم التقييد بالإجراءات المرورية كلها اسباب في زيادة حوادث السير التي تدفع ردهات الطوارئ الى الاستنفار على مدار الوقت لان بعض الإصابات تحتاج الى اكثر من عملية جراحة في خطة الإنقاذ".

وأشار الى ان" هناك ضغط قوي على طواقم الطوارئ بسبب حوادث السير التي تشهد تصاعد لافت في معدلاتها في الأشهر الأخيرة".

يذكر ان دائرة صحة ديالى، أعلنت الجمعة (8 اذار 2024)، عن مصرع واصابة 17 مدنيا خلال اقل من 24 ساعة في المحافظة، فيما دقت ناقوس الخطر بعد ارتفاع نسبة الحوادث بالعام الحالي الى 10% عن العام الماضي.

وقال الناطق باسم صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 15 بينهم 6 حالات حرجة في 4 حوادث سير حصلت خلال اقل من 24 ساعة في مناطق عدة من ديالى".

وأضاف العزاوي، ان "معدلات حوادث السير في ديالى ارتفعت بنسبة تتراوح من 7-10% خلال 2024 قياسا بالفترة ذاتها من 2023"، لافتا الى ان "نسبة عالية من الحوادث تحصل بسبب الاتصال اثناء القيادة وهذا خطأ فادح يرتكبه البعض تكون في الاغلب نهاياته مأساوية".

وأشار الى ان "ردهات مستشفى بعقوبة التعليمي والتي تستقبل اكثر من 70% من إصابات الحوادث تواجه ضغط غير مسبوق بسبب كثرة الحوادث والاصابات التي تستلزم في بعض الأحيان اجراء عدة عمليات جراحية معقدة للمصاب لإنقاذ حياته بسبب شدة الإصابة".